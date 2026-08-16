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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спека не відступає: де в Україні 17 серпня буде +34, а де накриють грози

Початок нового тижня не принесе Україні суттєвого послаблення спеки.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

У понеділок, 17 серпня, в Україні утримуватиметься спекотна погода: вдень температура переважно становитиме +26…+31°, а на сході місцями повітря прогріється до +34°. Водночас у більшості західних та північних областей місцями очікуються короткочасні дощі й грози, які принесуть тимчасове зниження температури.

Такий прогноз оприлюднив Укргідрометцентр.

В Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі буде +15…+20°, вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Окрім західних та північних областей, на решті території істотних опадів не очікується.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Київ: до 30° і локальні грози

За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві вночі буде +18…+20°, а вдень температура підніметься приблизно до +30°.

Вночі опадів не очікується, проте вдень у Київській області місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Львів: дощ, гроза та град

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, на Львівщині погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску.

Вночі істотних опадів не прогнозують, проте вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Температура в області вночі становитиме +13…+18°, вдень +26…+31°.

У Львові вночі буде +16…+18°, вдень +26…+28°.

Вдень очікується короткочасний дощ і гроза. Синоптики також попереджають про можливий град — оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Окремо на Львівщині оголосили надзвичайну, 5-го класу, пожежну небезпеку. За наявності джерел займання погодні умови сприятимуть виникненню та поширенню пожеж в екосистемах.

Одеса: до 29° і тепле море

За прогнозом Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, в Одесі понеділок мине без опадів, прогнозують мінливу хмарність. Вночі температура становитиме +17…+19°, вдень +27…+29°. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура морської води біля Одеси — +22…+23°.

Уздовж узбережжя Одещини також очікується суха погода, легке хвилювання моря та безпечні рівні моря. Вдень повітря прогріється до +27…+32°, морська вода — до +22…+23°.

Дніпро: до 30° без опадів

Як передає Гідрометеорологічний центр Дніпропетровської та Донецької областей, на Дніпропетровщині прогнозують невелику хмарність і суху погоду.

Вночі буде +13…+18°, вдень +27…+32°. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

У Дніпрі вночі очікується +15…+17°, а вдень +28…+30°. Опадів не прогнозують.

Харків: спека до 34°

За даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, Харківщина стане одним із найспекотніших регіонів країни. 17 серпня тут буде малохмарно та без опадів. Вночі температура становитиме +12…+17°, а вдень підніметься до +29…+34°.

У Харкові вночі прогнозують +14…+16°, вдень +30…+32°. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Загалом початок нового тижня не принесе Україні суттєвого послаблення спеки. Найпомітніша зміна погоди очікується на заході та частково на півночі, де локальні дощі, грози й подекуди град можуть ненадовго освіжити повітря. Водночас східні та південні області залишатимуться переважно сухими й спекотними.

Нагадаємо, поки світ готується до п’ятої хвилі спеки цього літа з температурами до 37°C, нове дослідження показує, що найгірші кліматичні випробування ще попереду.

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