Спека не відступає: якої біди вона встигла накоїти та що кажуть синоптики

На Україну чекають ще три дні пекла. Спека сягне свого піку. Протягом найближчих днів очікується екстремально висока температура повітря.. У деяких регіонах денні показники можуть досягти позначок +40…+42 °С, що на рівні абсолютних рекордів країни.

Які ще прогнози дають синоптики на цей тиждень, де температура досягне свого максимуму, а де спека вже встигла наробити біди? І врешті коли дихати стане легше – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Аномальна спека триває

Тваринам теж спекотно. У Рівному лелека звернувся по воду до правоохоронців на блокпості. Поліцейські не кинули у біді птаха і напоїли лелеку. Хвала і шана правоохоронцям, адже тварини також страждають від лютої спеки. Громадські організації закликають українців носити із собою хоча б невелику пляшку з водою та підпоювати тварин, які зараз знемагають від спеки та зневоднення! Утім не лише вони. В українців від спеки продовжують плавитись авто.

На цих кадрах автомобіль, що постояв під палючим сонцем на трасі Київ-Одеса. Тим часом у Львові поливають колії, щоб не здувалися. Там спекотно навіть трамваям.

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Напередодні до Львова також прийшов дощ з грозою. Здавалося б - нарешті. Але не встигли місцеві видихнути від спеки, як екстремальні погодні умови спалили трансформатор чи підстанцію, повідомив депутат міськради Зінкевич.

"В районі Левандівка Львів, за попередньою інформацією згоріла підстанція чи трансформатор, в районі спостерігали перепади світла і сильний звук - гуділо, наразі в районах Левандівки, Білогорща і Рясне проблеми з електроенергією”

Згодом Ігор Зінкевич написав, що внаслідок замикання повітряної лінії електропостачання без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору та будинки 2-х поверхової забудови довкола вулиці Кобилиці. А ще блискавка потрапила в закинуту будівлю.

"На вулиці Кобилиці закоротило провід, що йде від церкви до будинків. ДСНС, Обленерго та аварійна служба працюють на місці. Внаслідок замикання повітряної лінії електропостачання без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору та будинки 2-х поверхової забудови довкола вулиці Кобилиці. У місті фіксують перепад напруги через грозу", - вказали у повідомленні.

Вже станом на сьогоднішній ранок стало відомо, що за час негоди блискавка тричі влучала в контактну мережу у Львові. Станом на зараз усі пошкодження усунули, і електротранспорт працює у звичному режимі. Водночас фахівці Львівобленерго працюють над відновленням електропостачання мешканцям приватного сектору.

"У місті попадали гілки дерев за адресами: вул. В. Великого, вул. Дніпровська, вул. Річицька та вул. Стрийська. Також на вул. Тютюнників впало дерево, яке комунальники уже розкрижували, тож проїзд повністю забезпечено. Фахівці Львівобленерго працюють над відновленням електропостачання мешканцям приватного сектору на вул. Кобилиці, де вчора закоротило провід, а також відновлюють електропостачання мешканцям Рудно і у Рясне-Руське, які частково залишились без електрики через влучання блискавки", - вказано в повідомленні.

Пляжі переповнені

Без світла всидіти вдома на вихідних важко, тож українці вирішили рятуватися від аномальної спеки на пляжах. Переповненими вони були зокрема і в столиці. Утім такий, здавалося б, рятівний відпочинок приніс і негативні наслідки. Лише минулими вихідними на водоймах України загинули аж 66 осіб, серед них 10 - це діти, повідомили в ДСНС.

Три дні пекла

Дотримуйтесь правил безпеки, готуйте панамки, а ще запасайтесь водою. Адже нас ще точно очікують три дні пекла. Україна входить у пікову спеку. Наша країна наблизилась до історичного максимуму за час синоптичних спостережень. Зокрема у Києві та Київській області від 15 до 17 липня буде рекордна спека. Стовпчики термометрів сягнуть +36-38°, місцями буде до +40°, повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Синоптики попереджають про небезпеку

Про екстремально високу температуру повітря попередив і кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич. За його словами, внаслідок встановлення над нашою країною, так званого “теплового куполу”, протягом найближчих днів очікується висока температура повітря.

У центральних, південних та східних регіонах денні показники можуть досягти позначок +40…+42 °С, що на рівні абсолютних рекордів країни. Кількість опадів очікується незначною і випадатимуть вони вкрай нерівномірно територією. У лісових екосистемах збережеться дуже високий рівень пожежної небезпеки.

"У понеділок, 15 липня, місцями на крайньому заході країни, вдень також у північних областях очікуються локальні короткочасні дощі із грозами, можливі шквали 15 – 20 м/с. На решті території країни сухо і спекотно", - вказано в повідомленні.

Коли стане легше?

Про послаблення спеки у деяких регіонах України цього тижня пише і синоптикиня Наталка Діденко. Зокрема, за її словами, від 18 липня трішки легше дихати буде на Київщині і в столиці.

"Не знаю, звідки він візьметься, але ввечері у понеділок у Києві може короткочасно посилитися вітер, який допоможе нам прийти до тями після рекордної столичної спеки. Потім пережити ще вівторок-середу і в четвер почнемо скаржитися вже на щось інше", - сказала вона.

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