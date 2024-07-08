Спека посилиться до 40 градусів: синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Наступними днями в Україні буде спекотно і переважно без опадів.

Наступними днями, 9-12 липня, в Україні очікується спекотна погода. Подекуди стовпчики термометрів перетнуть позначку 40 градусів. Невелике полегшення у вівторок, 9 липня, принесуть короткочасний дощ і гроза у західних та східних областях. Невеликі опади завтра також можливі вдень у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На решті територій України опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

9-11 липня температура у південних, східних, а також Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вдень сягатиме 35-38°. Вночі – до 20-25°.

10-11 липня на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині подекуди надзвичайна спека – 40°.

На решті території вночі 15-22°, вдень завтра, 9 липня, 26-33°, в середу та четвер 30-34°. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Чернівецькій областях місцями 35-37°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

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У п'ятницю, 12 липня, спека посилиться. Температура у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 20-26°, вдень сильна спека 35-39°. У Миколаївській та Херсонській областях подекуди надзвичайна спека 40°.

На решті території вночі 17-23°, вдень 30-34°. У Київській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Закарпатській, Чернівецькій областях місцями сильна спека 35-36°.

Синоптики також попередили, що протягом цього тижня майже на всій території України проголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом погоди на липень. Весь місяць буде спекотно і сухо.

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