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Спека посилиться: синоптики оновили прогноз погоди в Україні на 16 липня

Спека посилиться: синоптики оновили прогноз погоди в Україні на 16 липня

В Україні буде сухо і спекотно / Фото: pixabay.com

Стовпчики термометрів сягатимуть +33.

Сьогодні, 16 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Температура повітря +24... +29℃, у західних, південних та Вінницькій областях +28... +33℃.

На Київщині та в столиці 16 липня буде мінлива хмарність, без опадів Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області +24... +29℃. У Києві вдень +26... +28℃.

Нагадаємо, у липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13 до 18 градусів вище нуля.

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