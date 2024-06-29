Спека посилиться: синоптики повідомили, якою буде погода 30 червня

Опадів не буде.

В останній день червня - у неділю, в Україні буде суха і спекотна погода. Повітря прогріється до +36°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +16-21°. Вдень стовпчики термометрів покажуть +29-34°. На півдні та в центрі місцями сильна спека - 35-36° тепла. Прохолодніше буде на високогір'ї Карпат: вночі +10-15°, а вдень - +22-27°.

Прогноз погоди в Україні нa 30 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та в Київській області у неділю - мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінних напрямків.

Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +19-21°, а вдень — +30-31°. На Київщині вночі синоптики прогнозують 16-21° тепла, а вдень — 29-34° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що на Україну насувається сильна спека. Хоч вже зараз у багатьох регіонах позначки термометрів сягають 30° і навіть вище.

Спека і висока загроза пожеж! Погода на вихідні 29-30 червня

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