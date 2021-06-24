Спека послабне і почнуться дощі з грозами: синоптикиня повідомила, коли в Україні зміниться погода

Спека послабне і почнуться дощі з грозами: синоптикиня повідомила, коли в Україні зміниться погода

Погода на заході України зміниться пізнього вечора 25 червня.

Погода в Україні у п'ятницю, 25 червня, буде спекотною. Проте, у деяких регіонах можливі опади.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Як пише Діденко, завтра протягом дня знову буде спекотно від +30 градусів і аж до 36 градусів. Дещо прохолодніше на крайньому півдні. Там місцями від +27 градусів до +30 градусів.

"Дощі в п'ятницю якісь суттєві - навряд, лише у південній частині та на Заході є шанси локальних коротких опадів. Проте вже пізнього вечора 25 червня у західних областях може полити і погриміти серйозніше - підійде із заходу Європи атмосферний фронт", - йдеться в її повідомленні.

Погода у Києві завтра очікується теж спекотна. Температура прогріється аж до +35 градусів. Буде сухо, вітер південно-східний, невеликий або помірний.

А от вихідними до Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози. Також у суботу, 26 червня, температура повітря знизиться у західних областях, а у неділю - на Півночі.

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"А в понеділок свіжіша повітряна маса посуне східніше збивати пиху із розпашілих зарозумілих градусів - в Україні буде +25+29, хіба ще десь на Сході вискочить +28-+31 градус", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Погода в Україні продовжує дивувати - після затяжних злив, регіони потерпають від спеки. Висока температура повітря може нашкодити організму, а щоб цього уникнути слід дотримуватися низки рекомендацій.

Як повідомлялося, на Закарпатті напередодні зафіксували температурний рекорд. Вперше за останні 130 років стовпчики термометра досягли майже +40.

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