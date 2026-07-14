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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
382
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4 хв

Спека повертається, а з нею суне небезпека: міста України накриває подвійний удар стихії (мапа)

На зміну прохолоді до України повертається справжня літня спека, але синоптики попереджають про негоду в кількох регіонах 15 липня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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До України повертається спека

До України повертається спека / © ТСН

У середу, 15 липня, в Україні очікується переважно тепла й комфортна погода, хоча в деяких областях ще пройдуть локальні літні дощі з грозами.

Детальний прогноз — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в середу, 15 липня, в Україні буде спекотно: протягом дня температура повітря коливатиметься від +25 до +29 градусів тепла.

«До кінця тижня подекуди ще з’являться „тридцятки“, тобто помірна спека», — повідомляє вона.

Найближчої ночі західні, південні та центральні регіони можуть зачепити короткочасні грози. Вдень ситуація зміниться: локальні дощі пройдуть на сході, в Карпатах, а також на Вінниччині та Черкащині. На решті території пануватиме суха й тепла погода.

У Києві 15 липня минеться без серйозних опадів, а повітря прогріється до +26…+27 градусів.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що з другої половини робочого тижня, орієнтовно від 16 липня, до України поступово повернеться спека, а дощі будуть припинятися. Температура повітря вночі підвищиться до +16…+21 градуса тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +31 градуса.

«Атмосфера готується до стабілізації, тому літо знову набиратиме обертів. А наразі насолоджуйтеся комфортним теплом, економте на кондиціонуванні. Однак друга половина літа ще попереду!» — зазначає метеоролог.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 15 липня у країні тиск дещо зростатиме і погода набуватиме стабільності, буде хмарно з проясненнями, проте місцями ще ймовірні короткочасні дощі та грози.

«Хоча повітряні потоки переважатимуть з північного заходу, однак попередня прохолода змінюватиметься на справжнє літнє комфортне тепло», — зазначають синоптики.

Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на 15 липня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 15 липня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпеку: вдень 15 липня на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни грози. У зв’язку з цим у регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози в декількох регіонах України 15 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про грози в декількох регіонах України 15 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 15 липня синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

У Києві вночі очікується від +17 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26…+28 градусів.

Погода у Львові

На Львівщині 15 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо ніч мине без істотних опадів, то вдень місцями ймовірні короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці зберігатиметься туман.

Вітер буде північно-східний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів вище нуля.

У Львові стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +14 до +16 градусів тепла, вдень від +26 до +28 градусів.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 15 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, в першій половині ночі можлива гроза.

Вдень без істотних опадів. Вітер буде північно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +27 до +32 градусів.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +19 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +27 до +29 вище нуля.

Температура морської води становитиме від +19 до +20 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 15 липня буде мінлива хмарність, вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозами. Також у нічні години та вранці подекуди зберігатиметься туман, видимість становитиме 200–500 м.

Вдень також пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер буде північний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікуєтьс від +25 до +27 вище нуля.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 15 липня буде мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами. Вранці місцями зберігатиметься туман.

Вітер буде північно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, вдень під час грози місцями буде шквал 15–20 м/с.

Температура повітря по області становитиме вночі від +15 до +20 градусів тепла, вдень — від +26 до +31 градуса.

У Дніпро температура повітря вночі становитиме від +17 до +19 градусів тепла, а вдень коливатиметься від +27 до +29 вище нуля.

Раніше ТСН.ua писав про те, яке церковне свято святкують в Україні за новим і старим календарями 15 липня.

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