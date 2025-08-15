Спека повертається: де в Україні вихідними буде +35°C

Спека повертається / © ТСН.ua

Субота, 16 серпня, в Україні буде теплою та сонячною, під впливом антициклону.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі погоди на вихідні, який вона оприлюднила у Telegram.

Температура повітря вдень становитиме +25+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30+32 градусів.

У неділю також не мерзнутимемо.

Хоча на заході та півночі градуси трохи осядуть, буде +22+26.

Це невелике зниження температури повітря буде зумовлене проходженням атмосферного фронту, який також принесе в ці частини України локальні дощі.

«А ось на півдні, сході та в більшості центральних областей спека знову підкрутить краник, +30+35 градусів! Тут — без опадів, переважно сонячно», — зазначила вона.

Яка погода у Києві

У Києві 16-17 серпня опади малоймовірні.

«Насолоджуйтесь сонцем, вітамін Д сам себе не виробить. Температура повітря в столиці становитиме +25+27 градусів, 18-го серпня посвіжіє до +22 градусів», — зазначила Діденко.

Де очікувати +35°C

У понеділок спека в Україні втримається на півдні та південному сході, нагріє до +30+35, а на решті території переважатимуть комфортні +20+24 градуси.

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, віряни ПЦУ та УГКЦ святкують Успіння Пресвятої Богородиці, яке раніше припадало на 28 серпня.