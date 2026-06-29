Спека повертається з новою силою: синоптики шокували прогнозом на понеділок

Спека в Україні / © ТСН

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Перший робочий день тижня, 29 червня, принесе українцям аномальну спеку — особливо на заході країни, де синоптики очікують температурних рекордів.

Про це попереджають синоптикиня Наталія Діденко та фахівці Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За прогнозом Діденко, найвищою температура буде в західних областях — вдень до +33°…+38°.

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На півночі, у центрі та на півдні очікується +29°…+33°, подекуди до +35°.

Найпомірніше буде на сході — +27°…+29°.

Укргідрометцентр підтверджує: у більшості регіонів Правобережжя прогнозується «сильна спека» +35°…+38°, тоді як на сході країни вдень буде +25°…+30°.

На решті території України денна температура становитиме +29°…+34°.

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Вночі — +18°…+23°, на сході +14°…+19°.

Хмарність невелика, вітер змінних напрямків 3–8 м/с.

© Укргідрометцентр

Опади протягом дня малоймовірні. Лише ввечері локальні грозові дощі можливі на Закарпатті, Волині та Сумщині, уточнює Діденко.

Погода в Києві

Столиця також не уникне спеки.

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За прогнозом Укргідрометцентру, 29 червня в Києві очікується невелика хмарність без опадів, вітер змінних напрямків 3–8 м/с.

Вночі температура становитиме +21°…+23°, вдень — +32°…+34°.

По Київській області вночі +18°…+23°, вдень +30°…+34°.

Синоптикиня Наталія Діденко також прогнозує у Києві спекотну погоду без опадів — вдень до +33°.

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Нагадаємо, суттєве зниження температури повітря в Україні відбудеться лише 2 та 3 липня завдяки приходу атмосферного фронту зі зливами.

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