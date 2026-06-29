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Спека повертається з новою силою: синоптики шокували прогнозом на понеділок
У більшості регіонів Правобережжя прогнозується «сильна спека» +35°…+38°
Перший робочий день тижня, 29 червня, принесе українцям аномальну спеку — особливо на заході країни, де синоптики очікують температурних рекордів.
Про це попереджають синоптикиня Наталія Діденко та фахівці Укргідрометцентру.
Погода в Україні
За прогнозом Діденко, найвищою температура буде в західних областях — вдень до +33°…+38°.
На півночі, у центрі та на півдні очікується +29°…+33°, подекуди до +35°.
Найпомірніше буде на сході — +27°…+29°.
Укргідрометцентр підтверджує: у більшості регіонів Правобережжя прогнозується «сильна спека» +35°…+38°, тоді як на сході країни вдень буде +25°…+30°.
На решті території України денна температура становитиме +29°…+34°.
Вночі — +18°…+23°, на сході +14°…+19°.
Хмарність невелика, вітер змінних напрямків 3–8 м/с.
Опади протягом дня малоймовірні. Лише ввечері локальні грозові дощі можливі на Закарпатті, Волині та Сумщині, уточнює Діденко.
Погода в Києві
Столиця також не уникне спеки.
За прогнозом Укргідрометцентру, 29 червня в Києві очікується невелика хмарність без опадів, вітер змінних напрямків 3–8 м/с.
Вночі температура становитиме +21°…+23°, вдень — +32°…+34°.
По Київській області вночі +18°…+23°, вдень +30°…+34°.
Синоптикиня Наталія Діденко також прогнозує у Києві спекотну погоду без опадів — вдень до +33°.
Нагадаємо, суттєве зниження температури повітря в Україні відбудеться лише 2 та 3 липня завдяки приходу атмосферного фронту зі зливами.