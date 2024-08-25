Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 26 серпня

Стовпчики термометрів піднімуться до +36.
У понеділок, 26 серпня, максимальна температура в Україні підніметься до +30... 34°C градуси, місцями +34... 36°C.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Буде сонячно та сухо, без опадів.
У Києві у понеділок вдень буде до +33... 34°C .
"Спека на тижні в Україні триватиме. Одна надія - на хоча б трохи свіжіші ночі та ранки. Проте вдень практично повсюди буде за +30°C", - зазначила Діденко.
Раніше синоптики повідомили, що від понеділка, 26 серпня, на українців знову чекає спека. Проте триматиметься вона недовго.