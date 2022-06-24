Спека повертається: прогноз погоди в Україні на останні вихідні червня

Вихідними, 25-26 червня, до України повернеться спека, у деяких регіонах очікуються короткочасні грозові дощі.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 25 червня, у західних, північних і Вінницькій областях буде без опадів, на решті території очікуються невеликі, у південній частині місцями помірні короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 30-32°.

У неділю, 26 червня, у південній частині ітимуть грозові дощі, у східних, вдень і в центральних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер північно-східний (у західних областях східний та південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, на Закарпатті подекуди 33-35°.

25-26 червня у більшості західних, південних, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 25-26 червня буде сухо. Вітер 25 червня північно-східний, 7-12 м/с, 26 червня 5-10 м/с. Температура у суботу вночі 14-16°, вдень близько 25°, у неділю, 26 червня, вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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