Спека спаде: якою в Україні буде погода цього тижня, 13-19 червня

Тиждень, 13-19 червня, в Україні буде не таким спекотним, як був попередній.

Погода буде також і більш багатою на дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 13 червня, вдень у східній частині, західних та центральних областях місцями ітимуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північний та північно східний, 5-10 м/с. Температура вдень 28-33°.

Від 14 червня в Україні почне спадати спека. У вівторок вночі у західних та північних областях, вдень в країні місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Температура у західних областях вночі 10-16°, вдень 19-25°, на решті території вночі 13-20°, вдень 22-28°, на півдні та сході країни до 31°. 15 червня у східній частині, вночі і у південних областях ітимуть помірні, вдень у західних областях місцями невеликі дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Температура у західних областях вночі 7-13°, вдень 17-23°, на решті території вночі 8-14°, на узбережжі морів до 19°, вдень 19-25°, на півдні та сході країни до 28°.

16-19 червня у західних областях вночі буде без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, на решті території країни переважно без опадів, лише вдень 17 та 19 червня у північних та центральних областях можливі окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-16°, вдень 21-26°, на півдні країни, Закарпатті, 20 червня в Україні вночі 12-18°, вдень 24-30°.

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У Києві 13 червня буде сухо. Температура вдень близько 30°. 14 червня у столиці місцями очікують короткочасні дощі, грози, температура вночі 14-16°, вдень 24-26°. 15-17 червня буде без опадів, температура вночі 11-13°, вдень 22-24°. Вихідними, 18-19 червня, у Києві знову стане спекотніше, опади малоймовірні. Так, температура вночі становитиме 16-17°, вдень - 26-28°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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