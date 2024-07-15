Спека сягне свого піку: синоптикиня попередила про рекордні позначки на термометрах

Зниження температури буде лише за кілька днів.

У Києві та Київській області від 15 до 17 липня буде рекордна спека. Стовпчики термометрів сягнуть +36-38°, місцями буде до +40°. Ймовірно, це буде історичним максимумом за час синоптичних спостережень.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Ось і прийшов день ймовірного історичного рекорду. Ну, спочатку буде ніч, коли у Києві вже нарешті +25 градусів, а до ранку буде й трохи нижче. Та прийдешній день обіцяє у столиці температурний пік з усіх можливих. Бо вдень 15 липня у Києві очікується +36+39 градусів, і, можливо, місцями до +40 градусів", - наголосила синоптикиня.

За словами Діденко, це дійсно пік. Лише від 18 липня розпочнеться поступове послаблення спеки на Київщині і в столиці.

"Хоча 16 та 17 липня ще попечуть лютими градусами, проте 18 липня спека відчутно охляне в столиці", - наголосила Наталія Діденко.

Також синоптикиня показала карту температури повітря в Україні на 18 липня.

Пік спеки в Києві. Фото: Наталка Діденко.

Нагадаємо, заступниця очільника відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня пояснила неймовірну спеку в Україні. За її словами, для першої половини липня це доволі незвично, оскільки в Україні за кліматом найтеплішою є друга половина липня, а максимальні температури фіксувалися в першій половині серпня.

Читайте також:

Пік спеки розпочинається! Яку несподівану вигоду отримає Україна від зміни клімату?