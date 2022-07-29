Спека в центрі та сильні грози на заході: якою буде погода в Україні вихідними 30-31 липня

30-31 липня у південній частині, Київській, Черкаській, 30 липня і в Тернопiльській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, 31 липня і в Чернiгiвськiй областях переважатиме надзвичайний рiвень пожежної небезпеки.

Яка погода чекає українців з інших регіонів цими вихідними - читайте далі в ТСН.ua.

Так, у суботу, 30 липня, день буде сонячним з мінливою хмарністю. Без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, на Правобережжі з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночi 11-16°, на Закарпатті та півдні країни 17-22°; вдень 25-30º, у південних, східних областях та на Закарпатті 29-34°.

Натомість 31 липня в західній частині України підуть помірні, місцями значні грозові дощі. Температура складе 19-24° тепла. У Карпатах йтимуть сильні зливи, внаслідок чого стовпчики термометрів опустяться до 12-17° тепла. На решті територій температура буде однаковою 28-33° з позначкою "плюс".

В Киïвськiй області переважатиме мінлива хмарність. Без опадів. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний, 5-10 M/C. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.

В Києві буде також без опадів. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний, 5-10 M/C. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°. На вихідних у столиці переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який з початком новго тижня зміниться на дощі та грози.

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