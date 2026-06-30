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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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168
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Спека в Україні почне відступати: синоптик назвав дату похолодання

За прогнозами синоптика, зміни розпочнуться після проходження атмосферного фронту, який принесе прохолодніше повітря із заходу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Спека в Україні почне відступати: синоптик назвав дату похолодання

Сильна спека відступить / © Associated Press

Після кількох днів аномальної спеки в Україні очікується поступове зниження температури.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» розповів представник Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Перші відчутні зміни прогнозують уже 3–4 липня. Саме в цей період у більшості регіонів температура повітря знизиться, хоча на сході та південному сході країни спекотна погода ще може тимчасово зберігатися.

Коли відступить спека

У ніч проти 3 липня температура становитиме +17…+23 градуси. Уже 4 липня в західних, північних і більшості центральних областей повітря вночі охолоне до +12…+18 градусів.

Вдень 3 липня у західних регіонах та на Вінниччині прогнозують +21…+27 градусів, тоді як на півночі стовпчики термометрів покажуть +24…+30 градусів.

Натомість у південних, східних та частині центральних областей спека ще не відступить. Тут температура повітря сягатиме +28…+34 градусів, а місцями можливе підвищення до +36 градусів.

За прогнозом, уже 4 липня майже по всій території України, за винятком окремих західних районів, денна температура стане нижчою ще на 3–6 градусів.

В Україні очікують короткочасні дощі з грозами

Синоптик також зазначив, що попередні розрахунки на 5–9 липня не вказують на швидке повернення сильної спеки. У цей період очікуються короткочасні дощі з грозами, нічна температура коливатиметься в межах +11…+18 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +22…+28 градусів.

За словами Семиліта, саме на початку липня в Україні встановиться більш комфортний температурний режим, а ознак нової хвилі екстремальної спеки найближчим часом поки не прогнозують.

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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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