Фото ілюстративне / © pixabay.com

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У п’ятницю, 3 липня, аномальна спека в Україні почне відступати під натиском потужного холодного атмосферного фронту з Північного моря. Проте зміна погоди супроводжуватиметься сильними шквалами, грозовими зливами та градом, через що синоптики вже оголосили перший рівень небезпечності.

Якою буде погода в Україні 3 липня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 3 липня в Україні холодний атмосферний фронт майже по всій території країни спричинить короткочасні дощі та грози. Опадів не передбачається у східній частині України.

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«При грозах, враховуючи сильну спеку та значні температурні контрасти, можливі шквали. Вже зараз оберіть безпечне місце для парковки автомобіля. Ну, й традиційно метеопатам уважніше до себе — зміна погоди часто сідає на голову», — зауважила синоптикиня.

Діденко наголошує, що спека спадає, тому 3 липня в західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині максимальна температура повітря становитиме від +24 до +29 градусів тепла. Однак на решті території країни все ще буде від +30 до +34 градусів вище нуля.

У Києві 3 липня через діяльність холодного атмосферного фронту пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали. Температура повітря вдень становитиме до +27 градусів тепла.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що на Черкащині та в сусідніх центральних регіонах очікується різка зміна погоди, яка буде прохолодною, але водночас із небезпечними метеорологічними явищами.

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За словами метеоролога, тривалий період аномальної спеки завершиться різким погіршенням погодних умов, що є звичним для таких сильних температурних контрастів. Уже в п’ятницю, 3 липня, через центральні області пройде потужний холодний атмосферний фронт. Він спричинить безпосереднє зіткнення розпеченого африканського повітря із прохолодними та вологими масами, які рухаються з боку Північного моря.

Період аномальної спеки в Україні завершиться різким погіршенням погодних умов

Такий температурний стик призведе до сильних грозових злив, які місцями переходитимуть у затяжні дощі. Негода супроводжуватиметься шквалистими поривами вітру до 17–22 метрів за секунду, а в деяких районах можливе випадіння граду. Мешканців регіону закликають бути обережними через високий рівень небезпеки.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Україні 3 липня буде хмарно із проясненнями.

В більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть помірні, місцями значні, дощі із грозами. В окремих районах випаде град та будуть шквали 15-20 м/с. На решті території синоптики опадів не передбачають.

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Вітер дутиме північно-західний, на сході країни східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +34 градусів вище нуля.

На Київщині температура повітря становитиме +25…+30 градусів тепла. В західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла.

Погода в Україні 3 липня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпеку 3 липня

Синоптики попереджають українців про небезпеку через різке погіршення погодних умов у п’ятницю, 3 липня. Країну охоплять грозові зливи, шквали та град, у зв’язку з чим запроваджено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Негода розпочнеться вже найближчої ночі у західних регіонах. Мешканцям Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей слід готуватися до потужних заливних дощів та гроз.

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У денні години грозовий фронт переміститься на решту території країни. Під ударом стихії опиняться північні та більшість центральних областей, а також Одеська і Миколаївська південні регіони. У цих частинах країни прогнозують шквалистий вітер зі швидкістю 15–20 метрів за секунду та локальний град. Особливо сильні зливи вдень очікуються на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та в Одеській області.

Фахівці попереджають, що такі складні метеоумови можуть спричинити серйозні збої в роботі комунальних служб, енергетичного сектору та будівельних підприємств, а також суттєво ускладнити рух автотранспорту на дорогах.

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища 3 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 3 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде помірний короткочасний дощ, а вдень очікуються значні дощі із грозами.

В окремих районах ймовірно випаде град та будуть шквали до 15-20 м/с. У зв’язку із небезпечними метеорологічними явищами по території Київщини та Києва, оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Синоптики попереджають про негоду на Київщині 3 липня / © Укргідрометцентр

Загалом вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 3 липня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та вплив атмосферних фронтів з заходу. Буде хмарно із проясненнями.

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Місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, вдень ймовірні пориви до 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

У Львові буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вранці та вдень йморвіні короткочасні дощі та гроза. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, вдень ймовірні пориви до 15-20 м/с. Температура вночі у місті становитиме від +11 до +13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +25…+27 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 3 липня буде малохмарно, опадів синоптики не передбачають. Вітер буде східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

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вночі від +18 до +23 градусів тепла;

вдень від +31 до +36 градусів вище нуля.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +20 до +22 градусів тепла;

вдень від +32 до +34 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 3 липня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без істотних опадів, однак вдень синоптики прогнозують короткочасні дощі із грозами.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, у другій половині дня під час грози будуть шквали до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +34 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +21 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +31 градуса тепла.

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Температура морської води коливатиметься від +23 до +24 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 3 липня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +30 до +35 градусів вище нуля.

В Харкові температура повітря вночі становитиме від +19 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +32 до +34 градусів тепла.

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Раніше ТСН.ua писав, що після нетривалого перепочинку країни Європи знову опиняться під впливом аномальної спеки. Синоптики прогнозують підвищення температури до +42, а у Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають, що подібні погодні явища ставатимуть дедалі частішими та інтенсивнішими.

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