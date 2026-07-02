Спека відступає, але небезпека зростає: де в Україні пройдуть грози, буревії та можливі паводки

Гроза / © unsplash.com

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Після рекордної спеки, яка наприкінці червня принесла Україні температурні рекорди, погода різко зміниться. Уже найближчими днями синоптики прогнозують грози, шквали, град, а в Карпатському регіоні не виключають локальні паводки та сходження селевих потоків.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, після надходження холоднішого атмосферного фронту на тлі сильно прогрітої атмосфери почнуть активно формуватися потужні грозові хмари.

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«Це класична ситуація: після спекотних днів надходить атмосферний фронт, який сприяє утворенню потужних купчасто-дощових хмар. Саме тому можливі грози, град і шквалисте посилення вітру», — пояснила синоптикиня.

Фахівці наголошують, що гроза може сформуватися менш ніж за годину та супроводжуватися небезпечними поривами вітру, сильними зливами, градом і навіть локальними смерчами.

Коли температура почне знижуватися

За прогнозом Укргідрометцентру, 2 липня у більшості областей ще збережеться сильна спека — від +29 до +34 градусів, а подекуди в центральних і південних регіонах температура може перевищити +35°C.

Найвідчутніше похолодання очікується 4–5 липня. У цей період денна температура в більшості областей становитиме +21…+28°C, а нічна — +11…+18°C.

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Атмосферний фронт поступово переміщуватиметься із заходу на схід країни, приносячи дощі, грози, місцями град і шквали.

Які області опиняться у зоні найбільшого ризику

Найближчими днями найбільша ймовірність небезпечних погодних явищ прогнозується на Правобережжі, особливо у західних областях.

2–3 липня сильні дощі очікуються на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині та Львівщині. Уже 3 липня атмосферний фронт охопить північні області, а також Вінницьку й Черкаську області.

4–5 липня зона негоди пошириться практично на всю територію України.

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Через сильні дощі у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей можливе стрімке підвищення рівня води у річках, локальні паводки та сходження селевих потоків.

За даними гідрологів, на річках басейнів Прута та Сірета рівень води може підвищитися на 0,2–0,8 метра. У місцях інтенсивних злив можливе швидке формування схилового стоку та підтоплення.

Синоптикиня закликає туристів, які планують відпочинок у Карпатах, уважно стежити за прогнозами погоди та гідрологічними попередженнями, адже ситуація може змінитися буквально за пів години.

Прогноз погоди — останні новини

Нагадаємо, 3 липня в Україні погіршиться погода. Уночі грози та значні дощі очікуються на заході (Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська та Хмельницька області). Вдень грози, місцями град і шквали 15-20 м/с прогнозують у північних, більшості центральних, а також Одеській та Миколаївській областях. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

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Однак, на Європу суне чергова хвиля рекордної спеки. Синоптики прогнозують, що на початку липня термометри покажуть екстремальні позначки на півдні Португалії та Іспанії (42–43°C), а також майже по всій Франції (38–42°C). Нове потепління зачепить і Польщу, де спочатку температура підніметься на сході до 30°C, а згодом почне стрімко зростати по всій території.

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