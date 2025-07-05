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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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261
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Спека відступає: синоптикиня розповіла, коли в Україні знову стане прохолодно

Синоптикиня Птуха озвучила прогноз на першу декаду липня.

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Стало відомо, якою буде погода

Стало відомо, якою буде погода / © Pexels

На початку липня в Україні очікується поступове зниження температури повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха в етері Новини.LIVE

За її словами, вже 5 липня температура у більшості регіонів коливатиметься у межах +22…+28°C, тоді як на Півдні та в окремих районах Закарпаття ще триматиметься +30…+34°C, однак без виснажливої спеки.

«Навіть перша декада липня з коливаннями температури вже наближається до літнього характеру. Але якоїсь стабільної, виснажливої спеки поки що немає», — зазначила синоптикиня.

З 6 липня очікується короткочасне підвищення температури та припинення опадів. Але вже з 8 липня можливе чергове проходження атмосферних фронтів, які знову принесуть опади та коливання температури.

Птуха додала, що попри змінну погоду, температурний фон у липні вже буде вищим, ніж у червні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у суботу, 5 липня, в Україні прогнозується тепла, але нестійка погода. Місцями пройдуть дощі, очікуються грози, шквали та град у деяких регіонах.

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