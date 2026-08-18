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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
562
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2 хв

Грозовий фронт виштовхне спеку: на Україну сунуть різке похолодання та зливи

Атмосферний фронт, який визначатиме погоду в більшості областей України, подарує довгоочікуваний короткочасний перепочинок від виснажливої спеки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Гроза

Атмосферний фронт принесе прохолоду та грози / © unsplash.com

У середу, 19 серпня, в Україні очікується нестійка погода з коливаннями тиску та вологості повітря через проходження атмосферного фронту. Більшість регіонів відчує суттєве зниження температури, а в деяких областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Ситуація в регіонах та опади

Згідно з прогнозом, зміна погодних умов супроводжуватиметься мінливою хмарністю з проясненнями по всій території країни. Вночі жителям більшості північних, центральних та південних областей варто підготуватися до короткочасних дощів та локальних гроз.

Водночас вдень зона опадів зміститься, тому дощі очікуються переважно на сході та південному сході України. На решті території синоптики не прогнозують суттєвих опадів, а західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Температурний режим та погода у столиці

Разом із атмосферним фронтом із заходу поширюватиметься свіже повітря, що забезпечить загальне зниження температурних показників. Нічні показники термометрів коливатимуться в межах 9-14 градусів тепла, і лише на півдні та південному сході ніч буде теплішою — від 13 до 18 градусів вище нуля.

«За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря із заходу, тому розраховуємо на короткочасний перепочинок від спеки: прохолодну ніч і комфортну денну температуру», — зазначають метеорологи.

Вдень повітря прогріється до комфортних 21-26 градусів, хоча на крайньому сході країни спека ще утримається і сягне позначки у 30 градусів. За інформацією Укргідрометцентру, у Києві та Київській області вночі також можливий короткочасний дощ із грозою, проте вдень опадів не передбачається, а стовпчики термометрів у столиці покажуть приємні 23-25 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики забили тривогу через подвійну небезпеку для України. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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