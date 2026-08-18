Грозовий фронт виштовхне спеку: на Україну сунуть різке похолодання та зливи

Атмосферний фронт принесе прохолоду та грози / © unsplash.com

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У середу, 19 серпня, в Україні очікується нестійка погода з коливаннями тиску та вологості повітря через проходження атмосферного фронту. Більшість регіонів відчує суттєве зниження температури, а в деяких областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Ситуація в регіонах та опади

Згідно з прогнозом, зміна погодних умов супроводжуватиметься мінливою хмарністю з проясненнями по всій території країни. Вночі жителям більшості північних, центральних та південних областей варто підготуватися до короткочасних дощів та локальних гроз.

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Водночас вдень зона опадів зміститься, тому дощі очікуються переважно на сході та південному сході України. На решті території синоптики не прогнозують суттєвих опадів, а західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

© Укргідрометцентр

Температурний режим та погода у столиці

Разом із атмосферним фронтом із заходу поширюватиметься свіже повітря, що забезпечить загальне зниження температурних показників. Нічні показники термометрів коливатимуться в межах 9-14 градусів тепла, і лише на півдні та південному сході ніч буде теплішою — від 13 до 18 градусів вище нуля.

«За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря із заходу, тому розраховуємо на короткочасний перепочинок від спеки: прохолодну ніч і комфортну денну температуру», — зазначають метеорологи.

Вдень повітря прогріється до комфортних 21-26 градусів, хоча на крайньому сході країни спека ще утримається і сягне позначки у 30 градусів. За інформацією Укргідрометцентру, у Києві та Київській області вночі також можливий короткочасний дощ із грозою, проте вдень опадів не передбачається, а стовпчики термометрів у столиці покажуть приємні 23-25 градусів тепла.

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Нагадаємо, синоптики забили тривогу через подвійну небезпеку для України. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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