Собака. / © УНІАН

Реклама

Другий місяць літа в Україні також розпочнеться пекельною спекою. У середу, 1 липня, регіонах далі тримається висока температура повітря. Опади ймовірні лише на Закарпатті.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У більшості областей очікується від +30° до +35°. Опади малоймовірні. Втім, на Закарпатті пройдуть локальні грозові дощі.

Реклама

У Києві 1 липня буде сонячно, без опадів і спекотно. Температура повітря триматиметься на позначці 33° тепла.

Похолодання в Україні

За словами синоптикині, вже 2 липня до України надійде холодний атмосферний фронт. Під час його наближення та за сильної спеки можливі сильні зливи, шквали, грози!

«Спека послабне спочатку в західних областях, а протягом 3-4 липня — у більшості областей України», — повідомила Діденко.

Нагадаємо, кліматологиня Світлана Краковська розповіла, що Європа нагрівається у кілька разів швидше за середні глобальні показники. Саме тому хвилі аномальної спеки можуть повторюватися дедалі частіше. Глобальне потепління відбувається на всій планеті, однак різні регіони нагріваються нерівномірно. На це впливає те, чи йдеться про суходіл, океан або полярні території.

Реклама

Новини партнерів