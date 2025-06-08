Спека відступить: прогноз погоди на понеділок, 9 червня

В Україні буде свіжіше / © Associated Press

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У понелідок, 9 червня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і саме він принесе послаблення спеки.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря знизиться до комфортних +19+24 градусів.

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На півдні, сході та на Дніпропетровщині ще втримається спекотна погода, +30+36 градусів.

Атмосферний фронт тягтиме за собою локальні грозові зливи.

Погода у Києві 9 червня

У Києві в понеділок спека послабне до +24 градусів. Дощ з грозою більш ймовірний найближчої ночі та завтра вранці. Вдень у столиці без опадів, +24 градуси.

«Тиждень в Україні відпочине від надмірних градусів, прийде свіже повітря, навіть на сході та півдні спека поступово послабне», — додала вона.

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Нагадаємо, що за попередніми прогнозами синоптиків, середньомісячна температура в червні 2025 року в Україні становитиме +19…+23°, а в гірських районах — +15…+16°, що на 1,5-2° вище за кліматичну норму.