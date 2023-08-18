Спека виснажуватиме Україну: синоптики розповіли, якою буде погода вихідними

У південній частині країни та східних областях стовпчики термометру піднімуться до позначки у 36°.

У наступні три доби в Україні утримається спекотна погода з температурою вночі 16-22°, вдень 28-33°, у південній частині та східних областях місцями 35-36°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У суботу вдень в Карпатському регіоні, у неділю в західних та північних областях, в понеділок в Україні, крім півдня та сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Яка погода на Спаса

На свято Преображення Господнього, або Спаса, 19 серпня очікується невелика хмарність. Без опадів, лише у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, в південних областях до 36°.

На високогір'ї Карпат температура вночі 13-18°, вдень 21-26°.

Спекотні серпневі дні / Фото: Укргідрометцентр

Спека продовжує виснажувати киян

У Київській області та у столиці 19 серпня знову буде спекотно.

У регіоні спостерігатиметься невелика хмарність, опадів не передбачається.

Вітер переважно східний – 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 17-22°, вдень 28-33°С.

У Києві вночі очікується 17-19°, вдень 29-31°С.

Зазначимо, до 20 серпня у регіоні оголошеній надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Спека вражає! Українців попередили про літнє пекло!

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, скільки протримається спека та якою буде погода на День Незалежності. Спекотно буде щонайменше до кінця тижня.

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