"Спека втікатиме звідусіль": якою буде погода цими вихідними та наступного тижня

Вихідними буде сильний вітер – пориви можуть досягати штормових значень.

Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні цими вихідними.

За її словами, 8 та 9 липня "спека втікатиме звідусіль", тому очікується доволі комфортна погода. Температура повітря впродовж дня в більшості областей України становитиме 8-9 липня +23+28 градусів.

"Лише завтра, в суботу, ще затримаються +30+32 градуси подекуди на сході та південному сході", – каже Діденко.

Дощі з грозами очікуються 8 липня на Лівобережжі України. 9 липня в більшості областей буде сухо. Лише на сході та в Криму очікуються локальні грозові дощі.

Діденко попереджає, що вихідними буде сильний вітер – пориви можуть досягати штормових значень.

Київ

У Києві субота та неділя очікуються переважно сонячними, з комфортною температурою повітря +23+26 градусів. Найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу з грозою.

Крім того, вихідні у столиці будуть вітряними, вітер – з півночі.

Погода наступного тижня

"Наступного тижня спека явно не серед улюбленців атмосфери, а у вівторок на півночі, північному заході та в центральних областях взагалі "вдарять" холоди, очікується там 11-го липня, страшно сказати, +18+22 градуси", – каже синоптикиня.

Раніше ТСН.ua публікував ексклюзивний прогноз погоди на липень в Україні.

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