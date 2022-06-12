Спека, задуха, дощі: якої погоди українцям очікувати найближчими днями

У понеділок, 13 червня, в Україні збережеться спекотна погода з короткочасними дощами у деяких областях.

14-15 червня в Україні, за прогнозами синоптиків, спека послабне.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“13 червня малохмарно. Вночі без опадів, вдень у східних, південно-східних, Волинській та Львівській областях короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 3-8 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 14-19°.

У Києві та області в понеділок без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 17-19°, вдень 28-30°. В області вночі 14-19°, вдень 27-32°.

У наступні дні, 14-15 червня, в Україні, за прогнозами синоптиків, спека послабне. У вівторок вночі у західних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями короткочасні дощі, грози, вдень на півдні та сході в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. 15 червня без опадів, лише у східній частині грозові дощі.

Температура вночі 14 червня 13-18°, на півдні 17-22°, у західних областях, 15 червня в Україні, крім південного сходу, зниження до 9-14°, вдень 14 червня 27-32°, в західних та північних областях, 15 червня в Україні 20-25°, на півдні та сході до 28°.

У столичному регіоні 14-15 червня без опадів, лише вдень 14 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура у столиці вночі 14 червня 16-18°, 15 червня 12-14°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Спека накриває! Сонце "смажитиме" до 30 градусів і вище

Читайте також: