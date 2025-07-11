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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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590
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Спека зашкалюватиме: якою буде погода вихідними, 12-13 липня

Вже у суботу та неділю зміниться погода. Синоптик прогнозує спеку до +40 у деяких областях України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні буде спекотно

В Україні буде спекотно / © Associated Press

Вихідними — 12-23 липня — в Україні очікуються температурні контрасти та грозові зливи, а місцями повітря прогріється до +40°.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його прогнозом, 12 липня на Лівобережжі очікуються грозові дощі, які у денний та вечірній час подекуди супроводжуватимуться комплексом небезпечних явищ — градом та сильними поривами вітру.

«Екстремально спекотна погода встановиться на Луганщині, а найбільш комфортні температурні показники прогнозуються в західній частині країни, куди вже надійде свіжа та вологіша повітряна маса атлантичного походження», — уточнив синоптик.

У західних областях вночі без істотних опадів, а вдень місцями очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих пунктах можливий град та шквали 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С.

На півночі України вранці та вдень очікуються грозові дощі, на Сумщині місцями сильні зливи, крупний град та шквали 17 — 22 м/с. Вночі буде +13…+18 °С, вдень +26…+31 °С.

У центральних областях місцями пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах можливі сильні шквали та град. Вночі +15…+21 °С, вдень +29…+34 °С, а на Дніпропетровщині до +37 °С.

На півдні буде сухо, спекотно та сонячно. Вночі +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С, у Криму та Приазов’ї до +37 °С.

Погода 13 липня

Наприкінці тижня у західних областях України вночі місцями очікується невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі +11…+16 °С, вдень вже потеплішає до +24…+29 °С.

У північних областях вночі очікуються грозові дощі, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+18 °С, вдень +26…+31 °С.

У центральних регіонах буде малохмарна та суха погода. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С.

На півдні буде малохмарно й спекотно. Вітер 7 — 12 м/с. Температура вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +32…+37 °С.

У східній частині України очікується спекотна та нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями ймовірні сильні зливи, град та шквали 18 — 23 м/с. Температура вночі +18…+23 °С, вдень +32…+37 °С, а на Луганщині розжарить до +38…+40 °С.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями українців очікує суттєве послаблення спеки — в деяких регіонах температура знизиться майже на 15 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
590
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