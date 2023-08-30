"Спека здується": якою буде погода в останній день літа

31 серпня очікується ще тепла, а подекуди - спекотна погода. Проте ймовірні локальні грозові дощі у багатьох областях.

Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні, завтра, 31 серпня.

Про це вона написала в Facebook.

За словами Діденко, спека в Україні потроху вщухає.

Так, 31 серпня у західних областях очікується +23+28 градусів. На решті території України спека ще трохи зберігатиметься: +28+33, місцями може бути до +35 градусів.

"До заходу України підпливла улоговина циклону з атмосферними фронтами. Така синоптична ситуація зумовить локальні грозові дощі в багатьох областях. Хіба на сході та південному сході – без істотних опадів", – каже Діденко.

Фото: Наталія Діденко / Facebook

Погода у Києві

У Києві завтра можуть бути дощі з грозою. Погода буде теплою, до +29 градусів.

В пʼятницю, 1 вересня, у столиці, за словами Діденко, "спека здується".

Раніше синоптики здивували прогнозом, якою погода буде у вересні.

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