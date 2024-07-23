Спека знову повернеться: синоптикиня попередила про нове підвищення температури

Після певного зменшення температури повітря спека знову повернеться до України. Втім, буде вже гуманнішою.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

"Змінилися повітряні потоки. Зараз вони надходять переважно з північних широт"-, наголосила вона.

В Україні в першій половині тижня очікується +14-19° вночі та +24-30° вдень. На півдні традиційно буде тепліше — до +23° в нічний час і до +34° вдень. Вже в четвер, 25 липня гарячі +34° дістануться також сходу.

Загалом у більшості областей протягом робочого тижня температура повітря буде більш-менш комфортною.

"Все залежатиме від того, як буде пролягати атмосферний фронт, проходження якого прогнозується на четвер і п’ятницю", — попереджає Птуха.

Втім, з її слів, принаймні частині північних і центральних областей дістанеться порція прохолоди. У цей час буде більше хмар і дощитиме. Короткочасні дощі з грозами очікуються в першій половині тижня на заході, а також на Житомирщині та Сумщині. 24−25 липня дощитиме на Вінниччині та Одещині.

"На вихідні і на початку наступного тижня знову повертаються більш високі значення температури", — попереджає синоптикиня.

За її словами, буде більше сонця і в середньому 30° тепла.

У Києві 23−25 липня без опадів, але 26 - місцями невеликий короткочасний дощ. В Київській області 24−25 липня в денні години місцями невеликі короткочасні дощі. Температура повітря у регіоні найближчим часом вночі +17-19°, а вдень +27-29°. 24−25 липня у столиці та області стовпчики термометрів покажуть +26-28°. А 26−27 липня стане більш спекотно - до +21° вночі, а денна температура підніметься до 32° тепла.

Як повідомлялося, в Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки. Синоптики оголосили про пожежну небезпеку. Вона триватиме у найближчі кілька днів - від 22 до 24 липня.

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