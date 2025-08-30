ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
138
2 хв

Спекотне прощання з літом: прогноз погоди на неділю, 31 серпня

Останній день літа виявиться спекотним, але у західних областях можливі грози.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Погода в Україні

В останній дель літа Україну очікують спека та грози

У неділю, 31 серпня, на всій території України очікується тепла погода, що супроводжуватиметься невеликою хмарністю. Переважно без опадів, але в окремих регіонах на заході країни можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомив Український гідрометцентр в соціальній мережі Facebook.

Тепло по всій країні, але є нюанси

В Україні 31 серпня опадів не прогнозується, лише на крайньому заході вдень можливий короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер буде південно-східний та східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря на півдні та південному сході країни вночі становитиме +17…+22°C, а вдень сягатиме +29…+34°C.

На решті території температура буде трохи нижчою: вночі +13…+18°C, вдень +26…+31°C.

У Карпатах очікується +9…+14°C вночі та +20…+25°C вдень.

Прогноз для столиці та Київщини

Для Київської області та міста Києва синоптики також прогнозують невелику хмарність та відсутність опадів. Вітер буде південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме +13…+18°C, а вдень +26…+31°C.

У столиці України, Києві, вночі очікується +16…+18°C, а вдень температура повітря підніметься до позначки близько +30°C.

Нагадаємо, за словами синоптикині Наталки Діденко, наприкінці серпня Україна входить у число найбільш спекотних країн Європи, а короткочасні похолодання не матимуть суттєвого впливу.

Раніше кліматологиня попередила про несподівану погоду у перший місяць осені. У вересні Україну накриє значне похолодання, а у деяких регіонах очікуються заморозки і навіть сніг.

