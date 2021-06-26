Спекотно, але місцями з грозами і дощем: де в Україні 26 червня істотно зіпсується погода

Спекотно, але місцями з грозами і дощем: де в Україні 26 червня істотно зіпсується погода

Погода в Україні 26 червня буде ще спекотною, прохолоду обіцяють від неділі.

Погода в Україні, у суботу, 26 червня, переважно буде спекотною, але місцями обіцяють дощі, град та шквали. Температура повітря сьогодні у деяких регіонах сягне аж до +35 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, сьогодні найспекотніше буде на Сході України, де прогнозують від +31° до + 35°. Натомість прохолодніше буде на Заході. Там синоптики обіцяють вдень максимум +27°.

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На Півдні та Півночі буде температура прогріється від +29° до +35°. У центральних та східних областях стовпчики термометрів сягнуть також +35°.

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Дощитиме в суботу у більшості регіонів, крім східних та більшості центральних областей. Удень на заході місцями значні дощі. Також очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 26 червня теж литимуть дощі, ймовірні грози. Температура повітря прогріється аж до +34 градусів.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вихідними до Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози. Також у суботу, 26 червня, температура повітря знизиться у західних областях, а у неділю - на Півночі.

Як повідомлялося, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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