Спекотно, у деяких регіонах ітимуть дощі: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 10 червня

Спекотно, у деяких регіонах ітимуть дощі: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 10 червня

У п'ятницю, 10 червня, в Україні буде спекотно, у деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 10 червня у південній, вдень також і у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території країни без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, на півдні країни та в Карпатах 23-28°.

10-12 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, Криму (10 червня і Кіровоградської, Чернігівської та Харківської областей), переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 10 червня буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°. 10-12 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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