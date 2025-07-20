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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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96
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Спекотний тиждень: синоптики розповіли, коли вдарить +36 і де чекати грози

Літечко тримає Україну міцно: синоптики прогнозують різке потепління з новими температурними рекордами.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Літнє тепло не відступає — найближчими днями українців чекає справжня спека.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вже з понеділка температура вдень сягатиме +24+33 градуси. Найспекотніше буде на півдні, південному сході та у Дніпропетровській області — до +33. Натомість на Сумщині та Чернігівщині ще буде прохолодніше — до +23.

У ніч проти 21 липня можливі локальні грозові дощі на заході й у центрі. А впродовж дня грози накриють північні області. Ввечері дощі можливі також на Харківщині. Київ теж потрапить під грозову хмару — у столиці обіцяють короткочасні зливи та температуру +24+26 градусів.

Втім, вже у вівторок, 22 липня, в більшості регіонів розпочнеться різке потепління. На заході — +23+27, а в центрі, на півдні та сході — +29+36 градусів. Спека буде інтенсивною, тож українцям радять не забувати про воду, головні убори та уникати тривалого перебування на сонці.

До речі, вода в Дніпрі поблизу Києва вже прогрілася до комфортних 24 градусів, тож охочі можуть сміливо планувати відпочинок біля водойм.

Нагадаємо, у неділю, 20 липня, геомагнітна активність не підніметься вище К-індексу 3 (зелений рівень), а отже, сильних магнітних бур не очікується.

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