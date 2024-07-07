Спеку розбавлять дощі: прогноз погоди на понеділок, 8 липня

Завтра, 8 липня, в Україні очікується спекотна погода. Короткочасні дощі пройдуть в окремих областях.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

У західних областях мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями без опадів. Середня нічна температура повітря +18+16 градусів, денна +29+32 градуси.

На півночі мінлива хмарність, без опадів, місцями короткочасні дощі. Нічна температура повітря +19+17 градусів, денна +28+32 градуси.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +21+19 градусів, денна +32+35 градусів.

У південних областях мінлива хмарність без опадів, місцями короткочасні дощі. Нічна температура повітря +23+21 градус, денна +36+38 градусів.

На сході мінлива хмарність, короткочасні дощі. Нічна температура повітря +24+21 градус, денна +35+37 градусів.

В Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі. Нічна температура повітря +24+22 градуси, денна +34+36 градусів.

Раніше синоптики попередили, що українців очікує нестерпна спека. Більше про це читайте у новині.

Новини ТСН 00:00 6 липня. Новий прем'єр Британії, рекордна спека та передача Patriot

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