Спеку змінять рясні грозові дощі: прогноз погоди в Україні на вихідні, 26-28 червня

Спеку змінять рясні грозові дощі: прогноз погоди в Україні на вихідні, 26-28 червня

Дощі та грози можуть подекуди супроводжуватися сильними зливами, градом та шквалами.

На триденних з нагоди Дня Конституції вихідних, 26-28 червня, в Україні нарешті послабиться спека, яка трималася цілий тиждень, та прийдуть опади.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 26 червня, вночі у західних, вдень в Україні, крім східних та більшості центральних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (вдень на заході місцями значні дощі). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 31-36°, на заході країни 23-28°.

У неділю, 27 червня, вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей, у понеділок, 28 червня, в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, у західних областях 12-17°, вдень 24-29°, на сході до 32°.

У Києві субота буде ще спекотною - 26 червня вночі буде без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 32-34°.

Від неділі у столиці температура почне трохи падати, буде мінливо хмарна погода. Вночі 27-28 червня місцями очікується помірний короткочасний дощ, вдень значні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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