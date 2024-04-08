"Спекуляція, фейки та маніпуляції": у музей Булгакова прокоментували висновок УІНП

Наукові співробітники Літературно-меморіального музею М. Булгакова стверджують, що висновок УІНП нібито не є експертизою повною мірою.

Наукові співробітники Літературно-меморіального музею М. Булгакова висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті, в якому російського письменника визнано символом російської імперської політики.

Про це йдеться у коментарі на сайті музею.

Музейники стверджують, що висновок Українського інституту національної пам'яті (УІНП) нібито не є експертизою повною мірою, більшість тверджень нібито подані без аргументації і мають вигляд емоційно забарвлених.

"Текст висновку містить маніпуляції і фактологічні помилки у біографічних даних М. Булгакова та його родини", – йдеться у коментарі на сайті музею.

Також у музеї заявили, що більшість підписантів висновку нібито не мають фаху, релевантного темі дослідження.

Представники музею наполягають, що музей Булгакова від початку свого існування обрав основним напрямом наукової роботи дослідження київського періоду життя М. Булгакова.

"Ми розкриваємо і будемо продовжувати розкривати й пояснювати творчість Булгакова в українському контексті, вкладаючи українське розуміння та значимість долі автора та його персонажів для України, ба більше – всього світу (враховуючи його міжнародну знаність) і навіть, окремо для Росії, викриваючи всі позитивні та негативні її сторони, демонструючи українські реалії і контексти", – заявили у музеї Булгакова.

Нагадаємо, експерти Українського інституту національної пам'яті зробили та оприлюднили висновок, що об'єкти, присвячені російському письменнику Михайлу Булгакову в Україні, є символами російської імперської політики, а їхнє подальше перебування в публічному просторі несе пропагандистський характер. В УІНП зауважили, що попри те, що автор російськомовних романів "Майстер і Маргарита", "Собаче серце", "Біла гвардія" та інших народився і тривалий час жив у Києві, його родина була вихідцями з Орловської губернії, а сам Булгаков був імперцем та українофобом за світоглядом.

Нагадаємо, у Росії готують так званий "закон" про заборону української літератури на тимчасово окупованих територіях.

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