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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Сперлась на москітну сітку і випала з 9-го поверху: на Вінниччині загинула дитина

Дівчинка випала з вікна дев’ятого поверху, спершись на москітну сітку. Лікарі боролися за її життя.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дитина випала з вікна і померла

Дитина випала з вікна і померла / © Національна поліція Вінницької області

На Вінниччині загинула восьмирічна дитина, яка випала з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомила Поліція Вінницької області.

Трагедія сталася 14 вересня близько 17:20. Дівчинка випала з вікна дев’ятого поверху, спершись на москітну сітку. Її з важкими травмами одразу відвезли до лікарні.

Наступного дня, 15 вересня, дитина померла в лікарні від отриманих ушкоджень.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Нагадаємо, це вже не перший випадок падіння дітей з вікна. Ще минулого року тіло дитини виявили на тротуарі неподалік багатоповерхівки у Житомирі. Попередньо відомо, що 6-річна дівчинка випала з вікна, поки родина спала.

Раніше ми писали, що у Києві чоловіка засудили до восьми років в’язниці за зґвалтування своєї падчерки з розладами психіки, яка від нього завагітніла та народила дитину.

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