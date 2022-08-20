Сперлася на москітну сітку: у Кременчуці шестирічна дівчинка випала з вікна 3 поверху

Поліцейські з’ясовують обставини травмування малолітньої дівчинки, яка випала з вікна багатоповерхівки.
У Кременчуці на Полтавщині, 19 серпня, з вікна багатоповерхівки випала дівчинка 2016 року народження. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
До поліції надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки, що по вулиці Вадима Пугачова малолітня дитина випала з вікна.
Попередньо встановлено, що дівчинка, 2016 року народження, обперлася об москітну сітку та випала з вікна третього поверху. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Наразі обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.
Нагадаємо, в Одесі 4-річний хлопчик випав з вікна 5 поверху, дитину вдалося врятувати.
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