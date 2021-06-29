Сперлись на москітну сітку: на Волині під час гри з вікна випали 2-річний та 3-річний братики

Сперлись на москітну сітку: на Волині під час гри з вікна випали 2-річний та 3-річний братики

Дітей після інциденту госпіталізували.

У с. Підгайці Волинської області з вікна випали 2-річний та 3-річний братики. Діти під час гри сперлись на москітну сітку та впали з 2 поверху.

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Про це повідомили в Нацполіції Волинської області.

Повідомляється, що діти сперлись на москітну сітку, яка не витримала їхньої ваги. Через це діти впали із другого поверху.

Потерпілих терміново госпіталізували. В одного із братів виявили тільки подряпини, в іншого - забій селезінки.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Триває розслідування.

Нагадаємо, під Миколаєвом копи екстрено супроводили 3-річну дитину до лікарні.

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