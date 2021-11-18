Спершу відсидів за викрадення авто, тепер за крадіжку: у Дніпрі 17-річного підлітка засудили до п'яти років в'язниці

Спершу відсидів за викрадення авто, тепер за крадіжку: у Дніпрі 17-річного підлітка засудили до п'яти років в'язниці

Свою провину неповнолітній визнав повністю.

У Дніпрі підлітка за пограбування засудили до п'яти років в'язниці. Раніше хлопець уже був судимий за викрадення автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

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Як з'ясувалося, 17-річний підліток, який уже був судимий за викрадення автомобіля, у квітні 2021 року проникнув до однієї з кімнат гуртожитку, вкрав телефон і втік з місця злочину. Гаджет під час слідчих дій оцінили у 2600 гривень.

Згодом хлопця затримали та відправили під суд.

“Свою вину юнак визнав повністю. Вироком Красногвардійського районного суду Дніпропетровська 17-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (“Таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло”) КК України. Суд призначив зловмиснику покарання за сукупністю вироків у вигляді 5 років позбавлення волі”, — зазначили в прокуратурі області.

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