Спершу визнали невинним, а потім посадили за вбивство: у Черкасах судили військового

Спершу визнали невинним, а потім посадили за вбивство: у Черкасах судили військового

Чоловік проведе у в'язниці 9 років.

У Черкасах апеляційним суд скасував виправдувальний вирок військовослужбовцю, який скоїв вбивство і призначив йому покарання.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Колегія суддів Черкаського апеляційного суду за апеляційною скаргою прокурора військової прокуратури скасовано вирок Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, яким вбивцю-військовослужбовця визнано невинним.



Вбивство сталося 1 жовтня 2018 року. Старший водій-електрик радіолокаційного відділення військової частини, розташованій у Черкаській області, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, під час сварки з цивільним завдав йому не менше 13 ударів ножем в область голови, шиї та грудної клітини. Від отриманих травм потерпілий помер.



Минулого року суд першої інстанції визнав обвинуваченого військовослужбовця невинуватим в умисному вбивстві. Прокуратура подала апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.



Судді Черкаського апеляційного суду розглянула зібрані докази і скасувала вирок суду першої інстанції.



"Колегія суддів Черкаського апеляційного суду ухвалила новий вирок, яким вказаного військовослужбовця визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, (умисне вбивство). Убивці призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років", - йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Нагадаємо, що у Полтавській області за жорстоке вбивство батьків судили чоловіка. Він отримав довічне ув’язнення.

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