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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спеціальні умови для ветеранів та їхніх сімей: ДТЕК пропонує комплексну послугу з лічильником День-Ніч

ДТЕК оголосив спеціальну програму для ветеранів і їхніх родин, яка надає можливість заощаджувати сімейний бюджет на платіжках за світло. 

Спеціальні умови для ветеранів та їхніх сімей: ДТЕК пропонує комплексну послугу з лічильником День-Ніч

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК надає знижку ветеранам на комплексну послугу Лічильник «День-Ніч», що включає сам лічильник, монтаж, налаштування, параметризацію та безкоштовну заміну у разі несправності. Після встановлення такого лічильника ветеран і його родина починають економити завдяки нічному тарифу на електроенергію, що нижчий за звичайний на 50%», - йдеться в ньому.

Зазначається, що для того щоб заощадження були якомога більшими, у період з 23:00 до 07:00 рекомендуємо заряджати всі свої гаджети, гріти воду в бойлері, встановлювати техніку на нічний режим роботи (наприклад, пральну машину чи посудомийку). «Таким чином за місяць роботи лічильника можна зекономити до 25% від загальної платіжки», - наголосили в ДТЕК.

В повідомленні підкреслили, що програмою скористуватися можуть ветерани, а також члени їхніх сімей.

«Наша команда вдячна ветеранам за їхній неоціненний внесок у боротьбу з ворогом і захоплюється терпінням і вірою їхніх родин. Ви захищали нас і давали можливість повертати українцям світло – ми відчуваємо своїм обов’язком робити ваше життя комфортнішим. Програма в ОСР ДТЕК Мережі – це частина корпоративної соціальної відповідальності, спрямованої на підтримку ветеранів», – зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

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