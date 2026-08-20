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Доповнено додатковими матеріалами

НАБУ та САП оприлюднили нові матеріали спецоперації «Форест Гамп» під назвою «Феміда», які викривають масштабну рейдерську схему. Слідство заявляє про незаконне заволодіння активами підприємств на сотні мільйонів гривень за участю високопосадовців і хакерів.

Про це йдеться у новому відео Національного антикорупційного бюро України.

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Антикорупційні органи оприлюднили нові записи в межах спецоперації «Форест Гамп». Правоохоронці викрили масштабну рейдерську схему, яку назвали «Феміда».

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До можливої реалізації оборудки могли бути причетні чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та Міністерства юстиції, судді, а також хакери.

Слідчі стверджують, що учасники організації незаконно заволоділи активами підприємств на суму понад 248 млн грн. Крім того, вони нібито намагалися встановити контроль над об’єктами нерухомості в Києві загальною вартістю більш як 207 млн грн.

В одному з епізодів фігурували об’єкти у центральній частині столиці, вартість яких перевищує 500 млн грн.

Як зазначили у НАБУ, для реалізації схеми могли застосовувати підроблені документи та судові рішення, здійснювати втручання в державні реєстри, створювати фіктивні борги та впливати на розгляд скарг у Мін’юсті.

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Правоохоронці також оприлюднили записи розмов, де фігуранти, за даними слідства, обговорюють винагороди за ухвалення потрібних рішень і встановлення контролю над підприємствами.

Крім того, слідство встановило, що на фінансування схеми могли спрямувати щонайменше 514 тис. дол.

Досудове розслідування триває.

Що відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Форест Гамп»

19 серпня стало відомо про проведення НАБУ та САП спецоперації «Форест Гамп». Правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, до якої, за версією слідства, могли входити чинні та колишні нардепи, високопосадовці Офісу президента та інші особи.

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Слідство стверджує, що учасники схеми намагалися встановити контроль над Sense Bank, а також легалізувати 150 млн грн готівки. За даними НАБУ, кошти через рахунки підконтрольних підприємств вводили в легальний обіг, після чого їх використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — імовірно, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За інформацією українських ЗМІ, серед можливих фігурантів справи є ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась. Також у матеріалах слідства фігурують представники Sense Bank, зокрема відсторонений голова наглядової ради Микола Гладищенко.

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