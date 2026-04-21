Укрaїнa
1840
2 хв

Затримання військових ТЦК в Одесі: ЗМІ назвали причини і кількість фігурантів

Затримана в Одесі група — військові та поліцейський — намагалися «вибити» 50 тис. дол.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
© із соцмереж

Працівники СБУ затримали в Одесі 21 квітня вісьмох представників Пересипського районного ТЦК та СП і дільничного поліції. Затримані вимагали значну суму грошей.

Про це повідомило «Суспільне Одеса» з посиланням на джерела в СБУ.

За даними джерел видання, восьмеро затриманих військових Пересипського ТЦК та дільничний вимагали 50 тис. дол. Наразі причини та обставини затримання офіційно не розголошуються.

Під час операції СБУ минулося без жертв і поранених.

Водночас одеське видання «Думська» з посиланням на джерела поінформувало, що разом зі співробітниками ТЦК було затримано дільничного поліції Суворовського райвідділу — майора Б.

«Думська» також розкрило обставини затримання працівників ТЦК. Повідомляється, що чоловік, у якого намагалися вимагати кошти, заздалегідь звернувся до СБУ. Раніше цього чоловіка вже затримували представники ТЦК. Попри те, що він надав усі необхідні документи, зокрема й посвідчення УБД, на чоловіка продовжували чинити тиск і заявили, що все одно його заберуть.

Після цього той зробив вигляд, що погоджується передати 30 тис. дол., однак перед цим повідомив про ситуацію СБУ. У результаті було проведено спецоперацію, яка супроводжувалася стріляниною та переслідуванням — підозрюваних затримали.

Ще одне джерело «Думської» зазначає, що це не поодинокий випадок. За його словами, затримана група ТЦК діяла спільно з правоохоронцями, орієнтуючись на «великих клієнтів».

Затримання військових ТЦК в Одесі — що відомо

Нагадаємо, 21 квітня на вулиці Балківській в Одесі сталася стрілянина під час затримання співробітниками СБУ військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП. Відео інциденту, на якому людей у формі поклали обличчям до асфальту, поширили місцеві пабліки. В Одеському обласному ТЦК офіційно підтвердили факт затримання своїх працівників, зазначивши, що причини та обставини події наразі з’ясовуються керівництвом, а деталі будуть оприлюднені згодом.

1840
