Спецоперація США проти Ірану: до чого готуватися Україні

Павло Клімкін

Бойові дії на Близькому Сході можуть вплинути на постачання Україні американського озброєння. Вашингтон, очевидно, змушений буде витратити значні ресурси, а міжнародна увага частково зміститься.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає LIGA.net.

Коментуючи операцію США та Ізраїлю проти Ірану, дипломат зазначив, що Сполученим Штатам доведеться відновлювати запаси зброї, використаної під час атак.

«Чи вплине це на постачання зброї нам критичної? Однозначно, але я дуже сподіваюсь — не критично. Оскільки те, що вони використовують зараз проти Ірану, це здебільшого не та палітра, яку ми отримуємо», — сказав Клімкін.

Він також висловив сумнів, що США передаватимуть Україні ракети Tomahawk.

Як ситуація на Близькому Сході вплине на Україну

Водночас, за даними Financial Times та аналітиків, ескалація на Близькому Сході може негативно позначитися на постачанні засобів протиповітряної оборони для України. США вже почали перекидати ракети-перехоплювачі до регіону для захисту своїх баз і Ізраїлю від можливих іранських ударів.

Окремим напрямком ударів стали об’єкти з виробництва балістичних ракет і безпілотників. З огляду на те, що Іран є ключовим постачальником дронів і ракет для Росії, послаблення його військової промисловості може обмежити можливості РФ здійснювати масовані атаки по Україні.

Аналітики Kyiv Post зазначають, що падіння або суттєве послаблення іранського режиму позбавить президента РФ Володимира Путіна стратегічного партнера, що в перспективі змінить баланс сил у Східній Європі.

США та Ізраїль вичерпали свої запаси перехоплювачів з безпрецедентною швидкістю під час 12-денної війни минулого року, коли Іран випустив сотні ракет по Ізраїлю.

Зокрема, офіційні особи США висловлюють занепокоєння щодо запасів боєприпасів для систем протиракетної оборони THAAD. Минулого року США витратили до 150 таких снарядів для захисту Ізраїлю, а з моменту введення системи в експлуатацію близько 2010 року було замовлено менше 650 одиниць.