Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до Києва — джерела
Українці позитивно сприймають появу в Україні Кіта Келлога, оскільки його присутність стримує державу-агресорку від масованих повітряних атак.
У четвер, 11 вересня, спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.
Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Деталі візиту спецпредставника Трампа наразі невідомі.
Однак українці позитивно сприймають появу в Україні Кіта Келлога, оскільки його присутність стримує державу-агресорку від масованих повітряних атак по українських містах.
Напередодні видання CNN повідомляло, що Кіт Келлог був у дорозі до України і ледь не опинився у Польщі під час атаки російських дронів.
Подробиці поїздки Келлога офіційно не розголошуються.
За інформацією джерела CNN, візит відбувається за дорученням на тлі зростання напруги в регіоні.
Після масованого повітряного удару російської терористичної армії 7 вересня, під час якого було пошкоджено будівлю Кабміну, Кіт Келлог заявив про загрозу небезпечного підвищення рівня ескалації війни з боку РФ.
«Росія підвищує рівень агресії, завдавши найбільшого удару за весь час війни по будівлі Кабінету міністрів України в Києві», — написав він у соцмережі.
Нагадаємо, останній візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до Києва відбувся нещодавно — 24 серпня, під час святкування Дня Незалежності.