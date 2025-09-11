Кіт Келллог / © Associated Press

У четвер, 11 вересня, спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.

Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Деталі візиту спецпредставника Трампа наразі невідомі.

Однак українці позитивно сприймають появу в Україні Кіта Келлога, оскільки його присутність стримує державу-агресорку від масованих повітряних атак по українських містах.

Напередодні видання CNN повідомляло, що Кіт Келлог був у дорозі до України і ледь не опинився у Польщі під час атаки російських дронів.

Подробиці поїздки Келлога офіційно не розголошуються.

За інформацією джерела CNN, візит відбувається за дорученням на тлі зростання напруги в регіоні.

Після масованого повітряного удару російської терористичної армії 7 вересня, під час якого було пошкоджено будівлю Кабміну, Кіт Келлог заявив про загрозу небезпечного підвищення рівня ескалації війни з боку РФ.

«Росія підвищує рівень агресії, завдавши найбільшого удару за весь час війни по будівлі Кабінету міністрів України в Києві», — написав він у соцмережі.

Нагадаємо, останній візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до Києва відбувся нещодавно — 24 серпня, під час святкування Дня Незалежності.