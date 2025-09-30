ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
1 хв

Спецпризначенці України вдарили по «очах» росіян у Криму: що відомо

Унаслідок ефективної роботи Пошкоджено елемент спостереження, а отже вся система втратила свою боєздатність.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ЗРК С-400

ЗРК С-400 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські бійці вдарили по техніці РФ на території тимчасово окупованого Криму. Так, вночі 30 вересня спецпризначенці уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 «Тріумф» армії РФ.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій.

Як зауважили у повідомленні, йдеться про систему ППО, а отже її завдання — захист від повітряних нападів, зокрема й БпЛА. Символічно, що вона була знешкоджена саме ударними дронами ССО.

«Радіолокаційна станція є „очима“ комплексу С-400 „Тріумф“. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність», — наголосили у відомстві.

У ССО наголошують: їхні підрозділи продовжують завдати значущих втрат ворогові. Це значно ускладнює ведення подальших бойових дій з боку РФ.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1 110 560 солдатів армії РФ. Крім того, за минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Що ж до втрат у техніці:

  • танки — 11222 (+4)

  • бойові броньовані машини — 23291 (+1)

  • артилерійські системи — 33311 (+27)

  • РСЗВ — 1505 (+1)

  • засоби ППО — 1224

  • літаки — 427

  • гелікоптери — 346 (+1)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 65303 (+301)

  • крилаті ракети — 3790

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63241 (+90)

  • спеціальна техніка — 3979.

Дата публікації
Кількість переглядів
470
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie