Спецпризначенці України вдарили по «очах» росіян у Криму: що відомо

ЗРК С-400 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські бійці вдарили по техніці РФ на території тимчасово окупованого Криму. Так, вночі 30 вересня спецпризначенці уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 «Тріумф» армії РФ.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій.

Як зауважили у повідомленні, йдеться про систему ППО, а отже її завдання — захист від повітряних нападів, зокрема й БпЛА. Символічно, що вона була знешкоджена саме ударними дронами ССО.

«Радіолокаційна станція є „очима“ комплексу С-400 „Тріумф“. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність», — наголосили у відомстві.

У ССО наголошують: їхні підрозділи продовжують завдати значущих втрат ворогові. Це значно ускладнює ведення подальших бойових дій з боку РФ.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1 110 560 солдатів армії РФ. Крім того, за минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Що ж до втрат у техніці: