Спецпризначенці України вдарили по «очах» росіян у Криму: що відомо
Унаслідок ефективної роботи Пошкоджено елемент спостереження, а отже вся система втратила свою боєздатність.
Українські бійці вдарили по техніці РФ на території тимчасово окупованого Криму. Так, вночі 30 вересня спецпризначенці уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 «Тріумф» армії РФ.
Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій.
Як зауважили у повідомленні, йдеться про систему ППО, а отже її завдання — захист від повітряних нападів, зокрема й БпЛА. Символічно, що вона була знешкоджена саме ударними дронами ССО.
«Радіолокаційна станція є „очима“ комплексу С-400 „Тріумф“. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність», — наголосили у відомстві.
У ССО наголошують: їхні підрозділи продовжують завдати значущих втрат ворогові. Це значно ускладнює ведення подальших бойових дій з боку РФ.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1 110 560 солдатів армії РФ. Крім того, за минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Що ж до втрат у техніці:
танки — 11222 (+4)
бойові броньовані машини — 23291 (+1)
артилерійські системи — 33311 (+27)
РСЗВ — 1505 (+1)
засоби ППО — 1224
літаки — 427
гелікоптери — 346 (+1)
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 65303 (+301)
крилаті ракети — 3790
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 63241 (+90)
спеціальна техніка — 3979.