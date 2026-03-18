Спецслужби України ловлять зрадників у Telegram "на живця": як це працює

Telegram

Реклама

Українські спецслужби шукають російських агентів та зрадників через Telegram. Для цього вони публікують фейкові оголошення, нібито шукаючи людей для проведення диверсій.

Про це йдеться у матеріалі видання «Главком» із посиланням на експерта з цифрової безпеки Павла Бєлоусова.

За словами експерта, одним із методів роботи українських силовиків у месенджері є тактика «на живця». Вона дозволяє ідентифікувати осіб, готових до співпраці з ворогом. Зокрема, створюються повідомлення, що імітують запити на підпали майна чи наведення ракетних ударів.

Реклама

«Наприклад, наші спецслужби можуть самі публікувати якісь оголошення, як було з історією зі „старлінками“: тобто активізуватися в пошуку людей, які готові виконувати ту чи іншу роботу — наприклад, підпали чи наведення», — зазначає Павло Бєлоусов.

Бєлоусов зазначив, що цей спосіб викриття зрадників є ефективним, тому що це базовий метод розвідки у сучасному форматі. Проте він додав, що технічно контролювати все листування в самому месенджері неможливо.

«Хіба що перехоплювати розмови за допомогою спеціальних шпигунських пристроїв та програм. Але це треба слідкувати за конкретними особами, що є дорого, складно і кожному користувачу „Телеграму“ таке обладнання на телефон не встановиш», — додав він.

Нагадаємо, нардеп від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин виступив з ініціативою змінити законодавство, щоб покласти край анонімності великих Telegram-ресурсів.

Реклама

Окрім цього, після трагічного теракту у Львові, координація якого здійснювалася через соцмережі, керівник Офісу президента Кирило Буданов виступив із ініціативою жорсткого регулювання Telegram.

Та все ж більшість українців не підтримує ідею повного блокування месенджера Telegram, проте виступає за посилення контролю за ним з боку правоохоронців.