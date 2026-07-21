Спецвійська Білорусі стоять біля кордону з Україною: Лукашенко віддав наказ

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перекинув Сили спеціальних операцій до українського кордону. За його наказом вони розосереджені.

Про це білоруський диктатор сказав під час селекторної наради з питання збиральної кампанії.

«Попросіть Хреніна (міністр оборони Віктор Хренін — ред.), доручення йому моє передайте: всіх, хто не вміє працювати, — в армію і на південний кордон, до лісу. Там наші хлопці, сили спеціальних операцій, на мій наказ розосереджені вздовж українського кордону», — пригрозив він.

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Лукашенко заявив, що війська перебувають нібито заради власної національної безпеки і він не планує нападати на Україну.

«Це не означає, що ми на когось збираємося нападати. Ні, ми забезпечуємо свою безпеку. Нелегко — комарики, мухи, мошки тощо. Ось туди їх, до армії. Звичайними солдатами. Тиждень підготовки (гранатомет, кулемет) і туди — в розпорядження сил спеціальних операцій», — заявив диктатор.

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Нагадаємо, українські прикордонники створюють «кілзону» на північному кордоні на випадок атаки з території Білорусі. Вони споруджують протитанкові рови, кількарівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних «зубів дракона» — і це лише частина укріплень.

Військовий експерт Іван Тимочко вважає, що прямої загрози наступу російських військ з боку Білорусі немає. За його словами, головною небезпекою залишаються дії диверсійно-розвідувальних груп та артилерійські удари.

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