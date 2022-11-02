"Спи спокійно, український солдате": на Прикарпатті люди на колінах попрощалися із загиблим воїном

Василь Погорілий поліг у війні за Україну.

У вівторок, 1 жовтня, у місті Тлумач Івано-Франківської області попрощатися із загиблим воїном Василем Погорілим з селища Обертин. Мешканці зібралися в центрі міста та вийшли на вулиці Тлумача, щоб віддати шану полеглому захиснику.

Про це повідомили у Тлумацькій міській раді.

"Він загинув у боротьбі з російським агресором, який посягає на волю та незалежність України, на існування українців як народу. Місцеві мешканці, під бій дзвонів і пісню "Пливе кача по Тисині…", на колінах зустріли полеглого земляка. Вічна пам’ять та Царство Небесне тобі, Герою! Спи спокійно, український солдате…", - написали у міській раді.

Жителі Тлумача прощаються з із загиблим воїном Василем Погорілим, фото / Тлумацька міська рада

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку загинув 45-річний військовий із села Рожнів Івано-Франківської області Віктор Жежеров. Він служив в 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Також на Бахмутському напрямку в бою загинув 51-річний захисник України, мешканець села Ганнусівка Єзупільської громади Івано-Франківської області Олександр Костюк.

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