Спідню білизну з зайчиками для українських бійців шиють жінки з Тернопільської області (фото)

Спідню білизну з зайчиками для українських бійців шиють жінки з Тернопільської області (фото)

Жінки з Тернопільської області пошили чергову партію спідньої білизни для українських військових. Розпочали робити це одразу після повномасштабного вторгнення Росії і виготовили вже кілька тясяч трусів.

Зокрема, для українських захисників пошири партію трусів із зображенням зайців та пояснили, чому обрали саме такий принт.

Про це розповіла громадська діячка Наталія Орищак, повідомляє "Суспільне".

"Труси – це річ стратегічна. У четвер розпочалася війна, а наступного тижня у понеділок ми почали шити труси. Мою ідею підтримали сусідки з двох під'їздів. У чотирьох квартирах ми налагодили виробництво. Вчилися кроїти й шити на ходу, бо до цього такою справою ґрунтовно не займалися", – розповіла Орищак.

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"Спочатку шили з тої тканини, яку познаходили у своїх шафах. Відправляли труси бійцям у Київ, Одесу, Бахмут, Дніпро, Харків. Замовлень більшало й довелося просити про допомогу в соцмережі. Люди відгукнулися і ми знову мали з чого шити. Із лютого ми пошили кілька тисяч трусів", – розповіла жінка.

Вона також пояснила, як обрали принт із зайчиками для спідньої білизни військових.

Фото: Наталія Орищак

"Зателефонувала моя подруга, чоловік якої захищає Україну, й каже: "Чоловік просив, аби передали труси для нього та його побратимів". Я його запитала, які треба, з якої тканини. Він сказав, що давай з зайцями". Ми знайшли тканину з таким візерунком, пошили труси й передали на фронт", – розповіла громадська активістка.

Фото: Наталія Орищак

"Потім виявилося, що чоловік моєї подруги пожартував. Але коли вони отримали цю спідню білизну, то вона їм дуже сподобалася. І військовослужбовці надіслали нам фото з трусами в зайчики", – зазначила Орищак.

Фото: Наталія Орищак

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