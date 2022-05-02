Спікер Держдуми РФ назвав лідерів держав, які допомагають Україні зброєю, воєнними злочинцями

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін назвав лідерів держав, які допомагають Україні зброєю, військовими злочинцями.

Він додав, що ці країни "заплямували себе і повинні бути притягнуті до відповідальності".

Про це він заявив сьогодні, 2 травня, на своєму каналі в Telegram.

"Лідери низки європейських держав на чолі з Німеччиною можуть втягнути свої народи у великі проблеми. Поставляючи озброєння в Україну вони стають стороною конфлікту", - зазначив спікер парламенту країни-агресорки.

Також Володін заявив, що ці держави "зараз роблять усе, щоби гинули слов'яни в Україні".

"Своїми діями вони штовхають світ до катастрофи. Всі глави держав, які ухвалили рішення про постачання зброї, заплямували себе і повинні бути притягнуті до відповідальності як воєнні злочинці", - підсумував спікер російського парламенту.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 28 квітня під час свого виступу пообіцяв підтримувати Україну. Американський Сенат вже схвалив програму ленд-ліз.

29 квітня німецькі депутати більшістю голосів ухвалили ініціативу підтримати постачання Україні важких озброєнь, що, ймовірно, і викликало таку реакцію в Росії.

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